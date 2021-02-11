بعد صفقة نيانغ.. الأهلي الأغلى في السعودية والثالث آسيوياً

ارتفعت القيمة السوقية لأهلي جدة، وأصبح أغلى ناد في السعودية، وذلك بعد نجاحه في التعاقد مع المهاجم السنغالي مباي نيانغ.

وانضم اللاعب البالغ من العمر "26 عاما" إلى صفوف الأهلي في الساعات الأخيرة قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.

وفور إعلان انضمام السنغالي ارتفعت القيمة السوقية للأهلي إلى 45 مليون يورو، ليصبح أغلى ناد في السعودية، إذ تبلغ قيمة نيانغ 10 ملايين يورو، وهو ثاني أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية في الدوري السعودي بعد الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب النصر.

وأصبح الأهلي السعودي ثالث أغلى نادٍ من حيث القيمة السوقية على مستوى قارة آسيا، بعد غوانزهو "46 مليون يورو" وشنغهاي سبانغ "45.5 مليون يورو" الصينيين، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص في أسعار اللاعبين والأندية.