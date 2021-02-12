حمدالله يبحث عن تحطيم رقم الشمراني

سيكون المغربي عبدالرزاق حمدالله مرشحاً لكسر رقم المهاجم ناصر الشمراني كأكثر لاعب تسجيلاً في ديربي النصر والشباب منذ انطلاق دوري المحترفين، حينما يلتقيان يوم السبت على ملعب مرسول بارك، في المرحلة 18 دوري المحترفين السعودي.

ويتصدر المهاجم ناصر الشمراني ترتيب هدافي ديربي النصر والشباب بتسجيله 6 أهداف في الشباك الصفراء.

وستكون الفرصة سانحة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لأن يكسر رقم الشمراني بعد تسجيله 4 أهداف في المواجهات الأربع التي خاضها منذ الموسم قبل الماضي.

وسجل الشمراني أهدافه 6 في شباك النصر خلال فترة وجوده مع الشباب التي امتدت حتى مطلع موسم 2013-2014 حيث سجّل ثنائيتان في سبتمبر 2009 ومارس 2012 وهدف في مواجهتهم التي أقيمت في ديسمبر 2009 وفي أكتوبر 2012.

في حين أن مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله احتاج 4 مباريات فقط حتى تمكن من تسجيل 4 أهداف منها هدف في الموسم قبل الماضي، وتمكن من تسجيل هاتريك في الموسم الماضي.

وأثرت الإصابات هذا الموسم على مستوى حمدالله الذي سجّل 3 أهداف فقط بعكس الموسمين الماضيين والذي كان فيها المهاجم المغربي هدافاً للدوري.

وعلى صعيد هداف مواجهات النصر والشباب في الدوري السعودي بجميع مسمياته، يتصدر مهاجم النصر المعتزل ماجد عبدالله الترتيب بتسجيله 14 هدفاً.