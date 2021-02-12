عبدالعزيز الفيصل يجتمع برئيس الأولمبية القطرية.. ويلتقي إنفانتينو

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، يوم الخميس، اجتماعاً بالشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في مقر اللجنة بالدوحة.

جاء ذلك ضمن زيارته الرسمية لدولة قطر، تلبية لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني لحضور المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين اللجنة الأولمبية السعودية والأولمبية القطرية.

كما زار مقر الاتحاد القطري لكرة القدم والتقى رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي اصطحبه في زيارة إلى "استاد البيت" أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022، كما شهدت جولة وزير الرياضة، زيارة لمقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المشرفة على تنظيم كأس العالم 2022، حيث التقى حسن الذوادي الأمين العام للجنة، واستمع إلى شرح مفصل عن كافة الجوانب التنظيمية للحدث المرتقب.

كما التقى برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو، حيث هنأه بنجاح تنظيم مونديال كأس العالم للأندية في ظل هذه الظروف.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن شكره وتقديره للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالتنظيم المميز والرائع لبطولة كأس العالم للأندية، مقدماً في الوقت ذاته تهنئته للنادي الأهلي المصري بمناسبة تحقيقه المركز الثالث في المونديال العالمي.