في دوري المحترفين.. الشباب يتفوق على النصر

دائماً ما تحمل مباريات النصر والشباب إثارةً وندية كبيرة، وتحمل طابعاً خاصاً نظراً للتصاريح المثيرة التي تخرج من إدارتي الفريقين ولو أنها غابت في السنوات الأخيرة.

وسيلتقي الفريقان يوم السبت في قمةٍ مثيرة على ملعب مرسول بارك "معقل نادي النصر" في مباراةٍ لن تكون مثل مبارياتهما السابقة حيث إن الفريقين يبحثان عن اللقب.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين تقاسم الفريقان الأفضلية في أحيان كثيرة مع تفوق شبابي طفيف حيث يتقدم بفارق مباراة واحدة عن جاره.

والتقى الفريقان منذ انطلاق دوري المحترفين في 25 مباراة، حيث انتصر الشباب في 9 مباريات مقابل 8 انتصارات للنصر وتعادلا في 8 مواجهات.

وكانت سيطرة الشباب في السنوات الأولى من دوري المحترفين الذي انطلق موسم 2008-2009، حيث لم يخسر في أول 10 مباريات أمام النصر "انتصر في 6 وتعادل 4".

ومنذ انطلاق موسم 2013-2014 بدأت سيطرة النصر حيث حقق 8 انتصارات آخرها كان في الموسم الماضي بعد فوزه 4-2.

ويملك الشباب أطول سلسلة عدم خسارة أمام النصر بواقع 10 مباريات متتالية، في حين أن النصر لم يعرف الخسارة في 8 مباريات متتالية.

ودائماً ما تشهد مبارياتهما البطاقات الحمراء التي ظهرت 16 مرة في 25 لقاء الذي جمعهما في دوري المحترفين، حيث حصل لاعبو الشباب على 11 بطاقة حمراء مقابل 5 بطاقات حمراء للاعبي النصر.