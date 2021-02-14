إقالة الروماني رازفان لوتشيسكو من تدريب الهلال

أعلن الهلال إقالة مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو من منصبه بعد خسارة الفريق أمام مضيفه ضمك يوم الأحد ضمن مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني الهلال من تراجع نتائجه في مختلف البطولات في الفترة الأخيرة، إذ غادر كأس الملك من دور ثمن النهائي أمام الفتح وخسر كأس السوبر أمام غريمه التقليدي النصر، وتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري بعدما كان متصدراً لعدة جولات.

واستلم لوتشيسكو تدريب الهلال في صيف 2019، ونجح في موسمه الأول بالحصول على بطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني وحل في المركز الرابع ببطولة العالم للأندية، كما أتبع ذلك بالفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك.

وقال الهلال في بيان رسمي: تم تكليف البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الفريق تحت 19 عاما، بتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.