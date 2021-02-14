.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الشباب يتقدم بشكوى رسمية ضد إداري النصر

سيبا خلال لقاء الشباب والنصر

الشباب يتقدم بشكوى رسمية ضد إداري النصر

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي الشباب، يوم الأحد، تقدمه بشكوى رسمية للجهات المختصة للنظر في حادثة سيبا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة النصر ضمن الجولة الـ 18 بالدوري السعودي.

وقال الشباب في بيان صحافي: بناء على الشكوى المقدمة من المحترف البرازيلي سيبا، المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداريي نادي النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين، فإن إدارة الشباب تستنكر هذا التصرف.

وأضاف البيان: تؤكد الإدارة أنها تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة للنظر في الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق اللاعبين وكافة المنتسبين للوسط الرياضي.

بيان نادي الشباب
بيان نادي الشباب
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد