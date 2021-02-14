الشباب يتقدم بشكوى رسمية ضد إداري النصر

أعلن نادي الشباب، يوم الأحد، تقدمه بشكوى رسمية للجهات المختصة للنظر في حادثة سيبا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة النصر ضمن الجولة الـ 18 بالدوري السعودي.

وقال الشباب في بيان صحافي: بناء على الشكوى المقدمة من المحترف البرازيلي سيبا، المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداريي نادي النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين، فإن إدارة الشباب تستنكر هذا التصرف.

وأضاف البيان: تؤكد الإدارة أنها تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة للنظر في الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق اللاعبين وكافة المنتسبين للوسط الرياضي.