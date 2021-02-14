سيبا: عبدالغني وصفني بـ"القرد".. وأتمنى أن لا أطرق أبواب "فيفا"

اتهم البرازيلي سيبا لاعب الشباب، حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر بالتلفظ عليه بلفظ عنصري عند استبداله في مباراة الفريقين يوم السبت، إذ قال بأن الأخير وصفه بـ"القرد"، متمنياً أن يتم إنصافه وعدم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين التي كسبها الشباب برباعية دون رد، أحداثاً مثيرة، إذ ظهر خالد البلطان في مقطع مرئيس وهو يصرخ غاضباً تجاه حسين عبدالغني، متهماً إياه بالإساءة العنصرية للاعب البرازيلي.

وقال سيبا في حديث مصور نشره حساب نادي الشباب على "تويتر": تفاجأت بحسين عبدالغني يوجه له إساءات عنصرية، إذ وصفني بالقرد وهو أمر غير مقبول، ولم يسبق لي أن تعرضت إلى هذا خلال تواجدي في السعودية التي أعيش فيها مع عائلتي باستقرار تام.

وواصل: أحلت الأمر إلى رئيس النادي خالد البلطان لأخذ حقي وأتمنى أن يتم إنصافي في هذه القضية، وأتمنى أن لا أضطر إلى اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لأن هذا الأمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.