ضمك يحقق المفاجأة ويسقط الهلال في مباراة "تاريخية"

فجّر ضمك مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه لأول مرة على الهلال 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في ختام المرحلة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته مبكراً، في حين اعتمد ضمك على إغلاق مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص في المباراة للفرنسي بافتيمبي غوميز الذي كاد أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ياسر الشهراني وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة.

ورد ضمك سريعاً وأهدر مهاجمه منصور حمزي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الأرجنتيني ايميليو زيلايا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس حبيب الوطيان الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 45+1 تمكن الجزائري فاروق شافعي من تسجيل هدف السبق لضمك بعدما حول عرضية زميله الكرواتي دوماغوج انتوليتش برأسه في شباك الهلال.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وأهدر مدافعه ياسر الشهراني هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية من زميله أمير كردي أمام المرمى إلا أنه سددها خارج الشباك.

وكثّف الهلال هجومه وكاد مدافعه أمير كردي أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

ورد ضمك سريعاً وكاد مهاجمه الأرجنتيني زيلايا أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله محمد محسن برأسة إلا أنها اعتلت العارضة.

وكثّف الهلال محاولاته في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل إلا أن دفاع ضمك وحارسه الجزائري مصطفى زغبة نجحوا في تأمين شباكهم لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 16 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير، وبقي الهلال على رصيده السابق 33 نقطة ليتراجع للمركز الثالث بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف وفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.