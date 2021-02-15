لوتشيسكو باكياً: كتبنا التاريخ مع الهلال

ودع رازفان لوتشيسكو لاعبي الهلال بالدموع، وذلك قبل الحصة التدريبية التي أجراها الفريق، يوم الاثنين، بحضور فهد بن نافل، رئيس النادي.

وتوجه فهد بن نافل بالشكر إلى رازفان وفريقه المساعد، وقال في كلمته: لن ننسى اللحظات التاريخية التي قضيناها سويا، نشكرهم على تضيحاتهم وعلى العمل الذي قاموا به، واجتمعت أنا والمدرب مساء الأحد واتفقنا على إنهاء العلاقة بيينا ونتمنى له التوفيق.

بدوره، وجه سلمان الفرج، قائد الفريق، الشكر إلى المدرب الذي تمت إقالته يوم الأحد عقب الخسارة أمام ضمك، وقال: لم يعاملنا كمدرب بل أب للجميع، والذي فعله مع الفريق لن يمحى.

ووصف المدرب الروماني الوداع باللحظات الحزينة، وأضاف: حزين لأنني أقول وداعا بعد فترة مذهلة، سيبقى التقدير الذي وجدناه هنا معي إلى الأبد، والذي منحنا إمكانية تحقيق الحلم والمرور بلحظات جميلة.

وذرف رازفان الدموع خلال حديثه، وواصل: لا تعتقدوا أنني أبكي، بل هي مشاعر طبيعية لأننا عملنا بروح وعلاقة جيدة متبادلة بيننا، الشيء الوحيد الذي سيبقى هي الذكريات التي جعلتنا نكتب التاريخ سويا، بتحقيق دوري أبطال آسيا والدوري وكأس الملك.