مدرب ضمك: هزمت ريال مدريد آسيا.. ونجوت من مصير رازفان

أبدى كريشمير ريزتش، مدرب نادي ضمك، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الهلال، مشيرا إلى أن نتيجة اللقاء كانت يمكن أن تطيح به، إلا أنه تمكن من تحقيق الانتصار وتمت بعدها إقالة رازفان لوتشيسكو من تدريب بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز ضمك على الهلال بهدف دون مقابل، يوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ 18 بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تصريحات ريزتش في مقابلة مع صحيفة "دالماتينسكيوبرتال" الكرواتية، يوم الإثنين، وعلق خلالها على الفوز التاريخي الذي حققه ضمك ضد الهلال، قائلا: إنه فريق تزيد قيمته عن 100 مليون يورو، يطلق عليه اسم ريال مدريد آسيا، قاتلنا في المباراة، وشعرنا بطاقة خاصة أمام الخصم، لكن آخر 15 دقيقة كانت صعبة للغاية، لم نخرج من منطقة الجزاء الخاصة بنا، لكننا نجحنا في تحقيق النقاط الثلاث.



ولفت ريزتش إلى أنه عمل مع فريقه على تقليل فرحة الفوز باللقاء، لأنه سيلعب مباراتين خارج ملعبه.

وحول صحة الأنباء التي تحدثت عن إقالته في حال خسارته أمام الهلال، ذكر: وصلتني بعد الأنباء بأنه سيتم الاستغناء عني إذا خسرنا، وذلك قبل مباراة الهلال، وأعلم أن إدارة ضمك تحدثت بالفعل مع بعض المدربين المرشحين، وهذا الأمر لا يهمني ولن أسمح بالتأثير علي.

وبشأن إقالة رازفان لوتشيسكو عقب اللقاء، اكتفى بالقول: كانت مباراة هامة، إما أنا أو هو.