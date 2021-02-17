اتحاد جدة يصطدم بالتعاون للحفاظ على المركز الرابع

ستكون مهمة اتحاد جدة صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم للتمسك بالمركز الرابع، فيما يهدف التعاون إلى الاقتراب أكثر من مراكز المقدمة.

ويسعى الاتحاد لمواصلة نتائجه الجيّدة هذا الموسم والمضي قدماً في سلم الترتيب، بعدما قدّم الاتحاد أداءً مميزاً في مباراته الماضية والتي كانت أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الشباب.

وفي المقابل يسعى التعاون لاستعادة توازنه بعد تراجع نتائجه في آخر 3 مراحل والتي لم يعرف فيها طعم الانتصارات.

وابتعد التعاون عن الانتصارات في آخر 3 مراحل، حيث تعادل أمام الفيصلي وتلقى خسارتين متتاليتين أمام النصر والقادسية ليتراجع للمركز السابع برصيد 25 نقطة.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بالتعادل بهدف لمثله، إذ تقدم أصحاب الأرض عن طريق ركلة جزاء سجلها البرازيلي رومارينيو، ورد عبدالله الجوعي في الشوط الثاني بهدف من تسديدة قوية.