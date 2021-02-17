.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النصر يسعى إلى نسيان "رباعية الشباب" بنقاط القادسية

النصر القادسية
النصر فاز في مباراة الذهاب 2-0

النصر يسعى إلى نسيان "رباعية الشباب" بنقاط القادسية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يسعى النصر إلى تعويض خسارته الثقيلة بأربعة أهداف دون رد أمام الشباب في الجولة الماضية، عندما يحل ضيفاً يوم الخميس على القادسية في الخبر، ضمن الجولة 19 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يحقق النصر الفوز في الجولتين الماضيتين، إذ تعادل بصعوبة أمام الفتح 1-1 عبر ركلة جزاء من عبدالرزاق حمدالله، فيما أتخم الشباب شباكه على ملعب "مرسول بارك" في ختام الجولة الماضية.

ويأمل النصر أن يوقف نزيف النقاط عن طريق القادسية قبل أن يستضيف غريمه التقليدي الهلال في الجولة 20 من يوم الثلاثاء.

وكان النصر يأمل بالاقتراب من مراكز الصدارة، إلا أن فقدانه خمس نقاط في آخر مباراتين جعل الفارق بينه وبين المتصدر الشباب يبلغ 13 نقطة.

وفي المقابل لم يعرف القادسية الخسارة في الجولات الثماني الأخيرة، إلا أنه انتصر في مرتين فقط، ليصعد إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وحقق النصر أول انتصاراته خلال الموسم الجاري على حساب القادسية ذاته في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، عندما فاز بهدفي عبدالإله العمري وفراس البريكان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد