النصر يسعى إلى نسيان "رباعية الشباب" بنقاط القادسية

يسعى النصر إلى تعويض خسارته الثقيلة بأربعة أهداف دون رد أمام الشباب في الجولة الماضية، عندما يحل ضيفاً يوم الخميس على القادسية في الخبر، ضمن الجولة 19 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يحقق النصر الفوز في الجولتين الماضيتين، إذ تعادل بصعوبة أمام الفتح 1-1 عبر ركلة جزاء من عبدالرزاق حمدالله، فيما أتخم الشباب شباكه على ملعب "مرسول بارك" في ختام الجولة الماضية.

ويأمل النصر أن يوقف نزيف النقاط عن طريق القادسية قبل أن يستضيف غريمه التقليدي الهلال في الجولة 20 من يوم الثلاثاء.

وكان النصر يأمل بالاقتراب من مراكز الصدارة، إلا أن فقدانه خمس نقاط في آخر مباراتين جعل الفارق بينه وبين المتصدر الشباب يبلغ 13 نقطة.

وفي المقابل لم يعرف القادسية الخسارة في الجولات الثماني الأخيرة، إلا أنه انتصر في مرتين فقط، ليصعد إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وحقق النصر أول انتصاراته خلال الموسم الجاري على حساب القادسية ذاته في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، عندما فاز بهدفي عبدالإله العمري وفراس البريكان.