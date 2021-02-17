الهلال يواجه الاتفاق بطموح ملاحقة الشباب

يسعى الهلال لاستعادة توازنه حينما يستضيف الاتفاق على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يتطلع ضمك لمواصلة انتفاضته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في ختام المرحلة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويأمل في العودة مجدداً للمنافسة على الصدارة التي ابتعد فيها الشباب عنه بفارق 5 نقاط بعد خسارته أمام ضمك 1-صفر، الأسبوع الماضي.

وقررت إدارة الهلال إقالة الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الفريق بعد الخسارة من ضمك لتعين البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب شباب.

ويبحث الهلال عن فوزٍ يستعيد به الثقة قبل مواجهة غريمه التقليدي النصر التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مرسول بارك.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن أهلي جدة الوصيف، و5 نقاط عن الشباب المتصدر.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن مواصلة تقدمه في سلم الترتيب بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراته السابقة.

ونجح الاتفاق بالعودة لسكة الانتصارات بعد فوزه أمام ضيفه أبها 4-1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده للنقطة 27 ليتقدم للمركز الخامس.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يتطلع ضمك لمواصلة انتفاضته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي الجريح.

وفجّر ضمك مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أسقط الهلال 1-صفر في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لتضميد جراحه واستعادة نغمة الانتصارات بعد تراجع نتائجه هذا الموسم، إذ يحتل المركز 12 برصيد 20 نقطة.