الوحدة يعمّق جراح الرائد والباطن يواصل تألقه

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعدما عمّق جراح مضيفه الرائد بفوزه عليه 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين واصل الباطن تألقه بعد فوزه أمام مضيفه أبها 2-1، في افتتاح المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ويدين الوحدة بهذا الفوز للاعبه البرازيلي انسيلمو مورايس الذي سجّل هدفين، في حين سجّل مواطنه هيرناني الهدف الثالث.

وتقدم الرائد بهدف عند الدقيقة 16 سجله لاعبه منصور الحربي الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 44 حينما تمكن لاعبه البرازيلي انسيلمو من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله حمد الجيزاني برأسه في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وفي الشوط الثاني كثّف الرائد هجومه بحثاً عن هدف التقدم وسنحت له فرصة لتسجيل الهدف الثاني حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 55 إلا أن مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز أهدرها.

وفرض الوحدة سيطرته ونجح لاعبه انسيلمو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66 بعد تلقيه تمريرة من زميله علاء آل حجي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90+4 اختتم البرازيلي هيرناني سانتوس لاعب الوحدة بتسجيله الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة واصل الباطن تألقه بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه أبها 2-1.

وقدّم الباطن أداءً مميزاً في المباراة حيث تمكن هدافه البرتغالي فابيو آبرو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 26 بعدما ارتقى لعرضية زميله الهولندي يوسف الجبلي وحول الكرة برأسه في شباك أبها.

ولم يتأخر رد أبها كثيراً حيث تمكن هدافه السويدي كارلوس ستراندبيرغ من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 39 بعد تلقيه تمريرة من زميله ساري عمرو ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الباطن سيطرته ونجح لاعبه البديل راكان الشملان بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالملك الشمري ليخترق دفاع أبها بمهارة ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 23 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبفارق نقطة عن أبها صاحب المركز العاشر مؤقتاً.