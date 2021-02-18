.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإغماء "المبهم" يعاود غوميز قبل ملاقاة الاتفاق

غوميز الهلال العين
غوميز مهاجم الهلال في لقاء سابق

الإغماء "المبهم" يعاود غوميز قبل ملاقاة الاتفاق

متابع الغاء المتابعة

دبي - عبدالملك الجزولي

نشر في: آخر تحديث:

طالما عانى الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، من حالات الإغماء خلال مسيرته السابقة مع عدة أندية ارتدى قمصانها بالإضافة إلى منتخب بلاده.

وسقط المهاجم الفرنسي، يوم الخميس، على أرضية الملعب وذلك خلال إجراء الإحماء قبل ملاقاة الاتفاق، ضمن الأسبوع الـ 19 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقام الجهاز الطبي بإسعافه وسحبه إلى غرفة الملابس، قبل أن تؤكد وسائل الإعلام أنه سيعود ويشارك أساسيا في المواجهة.

كما سبق وسقط غوميز في مباراة فريقه أمام الأهلي، أغسطس الماضي، لكن تمكن من متابعة اللقاء، وقال حينها في تصريحات تلفزيونية إنه شعر بضيق في التنفس.

وعانى غوميز من حالات إغماء في عدة مباريات لعبها بجانب تدريبات سابقة مع المنتخب الفرنسي، وتم تشخيص حالته بإغماء وعائي مبهمي ويدعى المرض كذلك بالإغماء الشائع أو الإغماء القلبي العصبي وهو واحد من أكثر الأسباب شيوعا للإغماء. وهي حالة ينعدم بها التوازن، وبعد انتهاء نوبة الإغماء يشعر المصاب بالإعياء لكنه لا يكون مشوش الذهن.

وكان غاري مونك مدير سوانسي الإنجليزي أكد في تصريحات سابقة، أنه يعاني من حالة مزمنة وهو أمر عاشه غوميز طوال حياته، لكن الخطر الوحيد المرتبط بحالته هو الضرر الذي يمكن أن يسببه الإغماء نفسه مثل ضرب الرأس بالأرض بقوة.

وأضاف: عانى من الإغماء عدة مرات، بسبب انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وهذا يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الإغماء.

بينما قال طبيب غلطة سراي إن النادي التركي يمتلك فحوصات طبية للاعب من فرنسا وبريطانيا، تثبت أن اللاعب معرض للإغماء في أي وقت وهذا وضعه الطبيعي، وقال: لم يتم الكشف عن أمراض القلب التي تمنع اللاعبين من كرة القدم، ويمكن أن يعاني من الإغماء مع فقدان قصير للوعي.

وبدأ اللاعب ذو الأصول السنغالية مشواره الاحترافي في 2003 مع سانت اتيان الفرنسي، قبل انتقاله إلى ليون في 2009، ومن ثم خاض تجربة مع سوانسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2014، وعاد إلى فرنسا في 2016 ولعب لمارسيليا، قبل انضمامه إلى غلطة سراي في 2017، وبعدها إلى الهلال صيف 2018، وسبق وتلقى الدعوة في 13 مناسبة للمنتخب الفرنسي خلال الفترة من 2008 حتى 2013.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد