تسديدة آل منصور تمنح الاتحاد الفوز على التعاون

اقتنص اتحاد جدة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب أمام مضيفه التعاون 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين ضمّد الفيصلي جراحه بعد فوزه أمام ضيفه ضمك 2-صفر، في المرحلة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ومالت الأفضلية في الشوط الأول للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 16 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه عبدولاي ساني بعدما حول عرضية زميله الباراغوياني كاكو بقدمه في شباك الاتحاد.

وواصل التعاون هجومه وأهدر لاعبه البوروندي سيدريك أميسي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله الكاميروني توامبا أمام المرمى الخالي إلا أنه سددها خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة من زميله هارون كامارا ليسدد الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مدافعه حمد آل منصور من تسجيل الهدف الثاني 68 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 32 نقطة ليبقى في المركز الرابع، وبقي التعاون على رصيده السابق ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة ضمّد الفيصلي جراحه بعد فوزه أمام مضيفه ضمك 2-صفر.

وسجّل هدفي الفيصلي لاعبه الفرنسي رومايان آمالفينتو عند الدقيقة 12، ومهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس عند الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 23 نقطة ليبقى في المركز 12 وبقي ضمك على رصيده السابق 16 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.