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سيناريو التأجيل يواجه مباريات المنتخب السعودي

سيناريو التأجيل يواجه مباريات المنتخب السعودي

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دبي - قناة العربية

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كشفت مصادر "العربية" عدم توصل منتخبات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة لاتفاق بخصوص لعب مباريات الجولتين السادسة والسابعة.

وتضم المجموعة إلى جانب المنتخب السعودي منتخبات أوزباكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين.

وبينت المصادر أن المنتخب السعودي يسعى للعب المباراتين المقبلتين في موعدهما خاصة مع وجود رغبة مماثلة من بعض منتخبات المجموعة إلا أن ظروف السفر في الوقت الحالي وكذلك الحجر الصحي الذي سيفرض على المنتخبات في حالة العودة تعرقل مساعي لعب المباريات في شهر مارس.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص اللعب في شهر مارس فإن الاتحاد الآسيوي سيقرر إقامة المباريات بنظام المجموعة في إحدى دول المجموعة.

ويسعى الاتحاد السعودي إلى لعب مباراة على الأقل في ظل تبقي أربع مباريات للمنتخب السعودي خلافا لبقية منتخبات المجموعة الرابعة التي تبقى لها ثلاث مباريات فقط.

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