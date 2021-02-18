ميكالي يعيد الهلال إلى سكة الانتصارات بثلاثية في الاتفاق

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام ضيفه الاتفاق 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الهلال في استعادة عافيته عقب تردي نتائجه في مبارياته الأخيرة والتي تسبب بإقالة مدربه الروماني رزافان لوتشيسكو وتعيين البرازيلي روجيرو ميكالي الذي تجاوز اختباره الأول بنجاح.

وتراجع أداء الهلال كثيراً في المراحل الأخيرة حيث لم ينجح حامل اللقب بتحقيق فوزين متتاليين منذ المرحلتين السادسة والسابعة.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال حيث فرض سيطرته ووجد صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع الاتفاق خاصة في الشوط الأول والذي سنحت له بعض الفرص الخطيرة.

وسنحت أولى الفرص الهلالية لقائده سالم الدوسري الذي تلقى عرضية مميزة من زميله محمد البريك إلا أنه حول الكرة خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه وسنحت لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز فرصة محققة بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الفرنسي غوميز بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 58 بعد متابعته لتسديدة زميله فييتو العائدة من الحارس محمد الحايطي ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه البيروفي آندري كاريو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة من زميله ياسر الشهراني ليحولها بقدمه في شباك الاتفاق.

ولم يتوقف هجوم الهلال حيث نجح مهاجمه غوميز بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 80 بعدما حول عرضية زميله كاريليو بقدمه في شباك الحارس محمد الحايطي.

وعند الدقيقة 90+4 سجّل السلوفاكي فيليب كيش هدف الاتفاق الوحيد عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس الهلالي حبيب الوطيان.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة ليتقدم للمركز الثاني وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 27 نقطة ليتراجع للمركز السادس.