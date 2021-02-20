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إدارة الشباب تهدد المسيئين بالقضاء

جوانكا الشباب النصر
من مباراة الشباب والنصر التي كسبها الأول بأربعة أهداف دون رد

إدارة الشباب تهدد المسيئين بالقضاء

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العربية.نت

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كشفت إدارة نادي الشباب في بيان رسمي يوم السبت عن رصدها كافة الإساءات والتجاوزات التي طالت النادي وإدارته ومنسوبيه، مشيرة إلى أنها بصدد تقديم دعاوى قضائية ضد مرتكبي الإساءات لدى جهات الاختصاص.

وقالت الإدارة في بيانها: قامت الإدارة القانونية برصد كافة الإساءات والتجاوزات التي طالت النادي وإدارته ومنسوبيه سواء عبر الصحف أو القنوات التلفزيونية والإذاعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، كما شرعت في إقامة الدعاوى القانونية ضد مرتكبي هذه الإساءات والتجاوزات من جهات وأفراد لدى جهات الاختصاص.

وأشارت إدارة الشباب في بيانها أنها ترحب باختلاف الرأي والنقد دون تجاوز أو مخالفة للأنظمة.

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