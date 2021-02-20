رئيس الباطن: طلبنا رُفض.. وسنستعين بالشبان أمام القادسية

كشف ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن، عن وجود 24 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، مشيراً إلى أن ناديه طلب تأجيل اللقاء القادم أمام القادسية وتم رفضه.

وقال الهويدي في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة بقناة "العربية": ثبتت إصابة 12 لاعباً من الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالإضافة إلى عدد 12 إصابة في الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وننتظر بقية النتائج.

وأتبع: تم إغلاق النادي تماماً وتم أخذ كافة الاحترازات والبروتوكولات، وواصلنا العمل عن بعض.

وختم حديثه قائلاً: تم رفض طلبنا بتأجيل المباراة أمام القادسية، لكن سنعتمد على شبان النادي، وستكون منشأة النادي التي ستحتضن المباراة جاهزة.