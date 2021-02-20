.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس الباطن: طلبنا رُفض.. وسنستعين بالشبان أمام القادسية

رئيس الباطن: طلبنا رُفض.. وسنستعين بالشبان أمام القادسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

كشف ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن، عن وجود 24 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، مشيراً إلى أن ناديه طلب تأجيل اللقاء القادم أمام القادسية وتم رفضه.

وقال الهويدي في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة بقناة "العربية": ثبتت إصابة 12 لاعباً من الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالإضافة إلى عدد 12 إصابة في الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وننتظر بقية النتائج.

وأتبع: تم إغلاق النادي تماماً وتم أخذ كافة الاحترازات والبروتوكولات، وواصلنا العمل عن بعض.

وختم حديثه قائلاً: تم رفض طلبنا بتأجيل المباراة أمام القادسية، لكن سنعتمد على شبان النادي، وستكون منشأة النادي التي ستحتضن المباراة جاهزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد