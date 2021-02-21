البلطان.. الغائب الأكبر عن مواجهة الشباب والأهلي

لطالما خطف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، الأضواء في مباريات فريقه أمام أهلي جدة، إلا أنه في لقاء يوم الاثنين لن يكون موجوداً بسبب إيقافه لمدة 15 يوماً على خلفية أحداث مباراة الشباب والنصر في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ عرف رئيس النادي العاصمي بتصريحاته المثيرة في مباريات الفريقين.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي قراراً بإيقاف البلطان من دخول الملاعب أثناء إقامة المباريات وحسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر من مرافقة فريقه 15 يوماً نظراً لحاجة اللجنة إلى المزيد من الوقت لإكمال التحقيقات حول أحداث مباراة النصر والشباب.

وتحفظ ذاكرة المتابعين الكثير من التصاريح بين البلطان خلال فترات رئاسته للنادي العاصمي ورؤساء النادي الأهلي، إذ بدأت الشرارة عندما أدلى الأول بتصريح في 2009 قال فيه: عهد الأربعة الكبار والذي كان يقصد به فرق الهلال والنصر والاتحاد والأهلي انتهى. ولا يوجد الآن إلا ثلاث كبار فقط هم الهلال والاتحاد والشباب.



وقدّم الأهلي شكوى على رئيس الشباب عام 2013 على خلفية تصريحات خالد البلطان بعد أحد مواجهاتهما والتي كسبها فريقه حيث قال: شاؤوا أم أبوا.. كعب الشباب أعلى من الأهلي. وهو ما اعتبرته إدارة الأخير إساءة لها.

وفور تكليف البلطان برئاسة الشباب مجدداً عام 2018، دشّن عودته بتصريح مثير عبر برنامج "في المرمى" حينما قال: تفاجأت بأن الأهلي يشاركنا نفس تعويذة الليث بينما تعويذة الأهلي هي التماسيح، ليرد عليه ماجد النفيعي رئيس الأهلي حينها بقوله: ابتعد عن تعويذة الأهلي سواءً كانت تمساحاً أو أسداً فهي مضرة.

ولم يفوت البلطان فرصة إطلاق التصاريح النارية في أول مواجهة لفريقه أمام الأهلي بعد عودته مجدداً للشباب والتي كانت بعد يومين فقط من تكليفه فقط وانتهت بفوز فريقه 1-صفر، حيث قال: تركت الرياضة 5 سنوات ولم يتغير حال الأهلي أمامنا، دائماً متوترين من أمامنا وجماهيره دائماً ما يغمى عليها. لتعاقبه لجنة الانضباط بغرامة قدرها 20 ألف.



ولم تتوقف حرب التصاريح بين إدارة الناديين حتى الموسم الماضي حينما قال البلطان بعد فوز فريقه 1-صفر : تعودنا على الفوز بالكلاسيكو أمام الأهلي. ليرد عليه رئيس الأهلي السابق أحمد الصائغ بقوله: أرفض تسمية مواجهات الأهلي والشباب بالكلاسيكو لأن الكلاسيكو دائماً يطلق على الأندية ذات الشعبية والجماهيرية الكبيرة لذلك لا تسمى كلاسيكو كانت عندنا مباراة 3 نقاط فقط وتصاريح البلطان لا تعنيني.

ورد البلطان سريعاً بقوله: نادي الشباب سبق وأن أخذ بطولة قارية ولديه 6 بطولات دوري بعكس الأهلي الذي يحصل على الدوري كل 30 عاما.