التعاون يسعى لتضميد جراحه على حساب الوحدة

يسعى التعاون لتضميد جراحه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث الرائد عن نقاط مضيفه أبها ليبتعد عن مناطق الخطر، في افتتاح المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى التعاون لتضميد جراحه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة.

وعانى التعاون كثيراً من تراجع نتائجه في المراحل الأخيرة، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري.

وتلقى التعاون 3 خسائر متتالية في المراحل الثلاث الأخيرة من أمام النصر والقادسية واتحاد جدة ليتراجع للمركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وفي المقابل يتطلع الوحدة لاستغلال ظروف ضيفه ومواصلة صحوته والتقدم أكثر في سلم الترتيب.

ونجح الوحدة في إيقاف مسلسل اهدار النقاط بعد تحقيقه فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين أمام الفيصل 4-2 وأمام الرائد 3-1 ليرفع رصيده للنقطة 27 ليتقدم للمركز السابع.

أبها والرائد





يبحث الرائد عن استعادة توازنه والابتعاد عن مناطق الخطر حينما يواجه مضيفه أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وقدّم الرائد أداءً مخيباً هذا الموسم، حيث أصبح الفريق في مركز متأخر جداً بعد تراجع نتائجه في آخر 3 مراحل في الدوري.

وتلقى الرائد 3 خسائر متتالية في آخر ثلاث مراحل من أمام الشباب والباطن والوحدة ليتراجع للمركز 14 برصيد 19 نقطة.

وفي المقابل لا يختلف وضع أبها كثيراً عن الرائد بعدما تراجعت نتائجه، ليعود مجدداً لمناطق الخطر التي كان بعيداً عنها في الدور الأول.

وقدّم أبها أداءً مميزاً هذا الموسم، حيث إنه نجح من تحقيق الفوز على مضيفه الهلال 3-2 قبل 3 مراحل إلا أنه تلقى خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أعادته للمركز 11 برصيد 24 نقطة.