فبراير.. شهر أهلي جدة المفضل أمام الشباب

يسعى أهلي جدة إلى مواصلة تفوقه على الشباب في مواجهتهما التي تقام في شهر فبراير حينما يلتقيان يوم الاثنين على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الأهلي طعم الخسارة في مواجهاته أمام الشباب خلال مواجهاتهما التي تقام في شهر فبراير حيث سجّل تفوقاً كبيراً على منافسه في ثاني أشهر السنة الميلادية.

والتقى الفريقان خلال شهر فبراير في 8 مناسبات كانت الأفضلية للأهلي حيث انتصر في 5 مواجهات وتعادلا في 3 مواجهات.

ولم يلتقِ الفريقان في شهر فبراير في أي مبارة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي حيث سيكون هذا اللقاء الأول بينهما منذ انطلاق المسابقة بشكلها الجديد موسم 2008-2009.

ويبرز في شهر فبراير مواجهة شهيرة وهي السداسية التاريخية التي سجلها الأهلي في شباك الشباب والتي كانت في عام 1978.

والتقى الفريقان لأول مرة خلال شهر فبراير في عام 1978 في جدة وحينها انتصر الأهلي بنتيجة 6-0، سجلها الراحل أمين دابو "هدفين" ومعتمد خوجلي "هدفين" وطارق كيّال وسعود سمّان، في حين انتهى لقاؤهما الثاني في الشهر نفسه في عام 1993 بالتعادل السلبي.

وفي شهر فبراير عام 1994 التقى الفريقان في الرياض لحساب الدوري السعودي الممتاز وانتصر الأهلي 3-1 سجلها بندر الجارالله "هدفين" وعبدالعزيز الدوسري، وسجل هدف الشباب الوحيد عبدالله المهيزع، ليتعادلا في الرياض 1-1 عام 1999، سجّل للأهلي خالد قهوجي، وسجل للشباب لاعبه الكويتي بدر حجي.

ومع مطلع الألفية الجديدة التقى الفريقان في فبراير عام 2001 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل وفاز الأهلي بنتيجة 3-2، سجّل للأهلي مهاجمه السنغالي دان فاييه "هدفين" وماهر الكنزاري، وسجّل هدفي الشباب خالد الشنيف.



وواصل الأهلي تفوقه حينما انتصر على الشباب في شهر فبراير عام 2003 بهدف نظيف لمهاجمه طلال المشعل في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وفي فبراير عام 2006 التقى الفريقان في مباراتين لحساب كأس ولي العهد التي كانت تلعب بنظام الذهاب والإياب وانتصر الأهلي ذهاباً في الرياض 2-1، سجّلها اليوغسلافي ديان دميانوفيتش ومالك معاذ للأهلي، وسجّل هدف الشباب لاعبه العراقي نشأت أكرم في وتعادلا إياباً في جدة 3-3، سجّل للأهلي مالك معاذ واليوغسلافي ديان "هدفين"، وسجّل للشباب فيصل السلطان وعبدالمحسن فلاتة ومالك معاذ.

وآخر مواجهاتهما في شهر فبراير كانت في عام 2010 لحساب مسابقة كأس ولي العهد وانتصر الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.