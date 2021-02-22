التعاون يصحح مساره بنقاط الوحدة

استعاد التعاون نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام مضيفه الوحدة 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التعاون بالعودة مجدداً لسلسلة الانتصارات التي غابت عن الفريق في المراحل الـ4 الماضية إذ تعادل في مباراة وخسر آخر 3 مباريات.

في حين عاد الوحدة إلى الخسائر مرة أخرى التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين بعد فوزه على الفيصلي والرائد.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً خاصة في الشوط الأول حيث انتظر حتى الدقيقة 24 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه كاكو الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله الكاميروني ليندر توامبا ليسدد الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد البرازيلي انسيلمو لاعب الوحدة أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

وفي الشوط الثاني حاول الوحدة العودة للمباراة وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد مدافعه البرازيلي بيدرو كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت مواطنه كاسيو حارس التعاون الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 89 تمكن الكاميروني توامبا مهاجم التعاون من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 27 نقطة ليتراجع للمركز الثامن مؤقتاً.