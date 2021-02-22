الرائد يعود للانتصارات بثلاثية في مرمى أبها

عمّق الرائد جراح مضيفه أبها بعدما ألحق به الخسارة الثالثة توالياً بفوزه 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الرائد في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر 3 مراحل ليبدأ رحلة الابتعاد عن شبح الهبوط الذي أصبح قريباً منه.

وفي المقابل واصل أبها تراجع أداءه منذ فوزه التاريخي على الهلال 3-2 في الرياض، حيث تلقى خسارته الثالثة تواليا والتي كانت من أمام الاتفاق والباطن والرائد.

وشهدت المباراة أفضلية للرائد الذي نجح في حسم المباراة في الشوط الأول بتسجيله 3 أهداف جاءت عن طريق مهاجميه المغربيين محمد فوزير عند الدقيقة 12 وكريم البركاوي عند الدقيقتين 20 و26.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيده الرائد إلى 22 نقطة ليبقى في المركز 14، وبقي أبها على رصيده السابق 24 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.