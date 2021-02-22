الشباب يضرب الأهلي بقوة ويعزز صدارته

عزز الشباب صدارته بعدما اكتسح ضيفه أهلي جدة 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في المرحلة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

ونجح الشباب في استعادة توازنه عقب خسارته المفاجئة في المرحلة الماضية أمام ضيفه الفتح 2-1 ليحافظ على الصدارة.

في حين واصل الأهلي مسلسل إهدار النقاط، حيث إنه لم يعرف طعم الانتصارات في آخر ثلاث مراحل، حيث تعادل في مباراتين أمام الاتحاد والعين قبل خسارته من الشباب اليوم.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي انتظر 12 دقيقة فقط حتى تمكن مدافعه أحمد شراحيلي من افتتاح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله الأرجنتيني إيفر بانيغا وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز هدفاً محققاً بعدما اخترق دفاع الأهلي وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد السوري عمر السومة أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني كثّف الأهلي هجومه في العشر دقائق الأولى بحثاً عن هدف التعادل وسنحت لمهاجمه عمر السومة فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

واستعاد الشباب سيطرته وكاد مدافعه التشيلي ايغور أن يسجل الهدف الثاني حينما حول عرضية زميله بانيغا برأسه إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 70 تمكن السنغالي ألفريد ندياي لاعب الشباب بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله بانيغا برأسه في شباك الأهلي.

وعند الدقيقة 90+4 اختتم الأرجنتيني كريستيان غوانكا أهداف الشباب بتسجيله الهدف الثالث بعدما حول تمريرة زميله النيجيري ايغالو بقدمه في شباك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 41 نقطة ليبقى في الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه الهلال الذي سيواجه غريمه التقليدي النصر يوم الثلاثاء، وبقي الأهلي على رصيده السابق 35 نقطة ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.