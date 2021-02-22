الهلال يبحث عن الفوز الأول على النصر في ملعبه القديم

يبحث الهلال عن فوزه الأول أمام النصر على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، حينما يلتقيان يوم الثلاثاء، في قمة مواجهات المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الهلال طعم الفوز على النصر في ملعب مرسول بارك والذي كان ملعبه في الثلاث سنوات الماضية حينما كان اسمه "ملعب جامعة الملك سعود”.

ونجح النصر بالظفر بملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات بعد ثلاث سنوات كان لغريمه التقليدي الهلال، بيتك تغيير مسماه ليصبح مرسول بارك.

والتقى الفريقان على الملعب في مباراتين في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي وكانت الكفة لمصلحة النصر الذي تعادل في لقائهما الأول 2-2 وانتصر في الموسم الماضي 2-1.

وشهدت مباراتهما الأولى إثارةً كبيرة حيث كانت الأمور تسير باتجاه فوزٍ هلالي الذي نجح بإنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز عند الدقيقتين "3،18".

وفي الشوط الثاني انتفض النصر وشن هجوماً مكثفاً على مرمى الهلال أثمر عن هدف تقليص الفارق والذي أتى عند الدقيقة 73 برأسية لاعبه البرازيلي جوليانو سكنت شباك الحارس العماني علي الحبسي، ليواصل النصر هجومه ويتمكن هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدف التعادل برأسية أخرى عند الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

والتقى الفريقان مرة أخرى في الدور الأول للموسم الماضي وبدأت المباراة بنفس طريقة المباراة الأولى لهما في ذات الملعب، شوط هلالي تسابق لاعبوه على إهدار الفرص واكتفوا بتسجيل هدف وحيد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة 32، في حين كانت الأفضلية في الشوط الثاني للنصر الذي هاجم مرمى الهلال بضراوة وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدفي الفوز لفريقه عند الدقيقتين "55،73"، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2-1.