عمر السومة: أهلي جدة لا يملك مقومات المنافسة على الدوري

اعترف عمر السومة مهاجم أهلي جدة أن فريقه لا يملك مقومات المنافسة على بطولة الدوري، وذلك بعد خسارته الثقيلة أمام الشباب 3-0 يوم الاثنين في الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: الدوري له مهر من أجل تحقيقه، وفي النادي الأهلي لم يتم دفع ربع هذا المهر، فالأهلي لا يملك مقومات الفوز بالبطولة، ووضعه صعب للغاية.

وزاد: على أي أساس ينافس الأهلي على بطولة الدوري؟! كل ما يحدث هو مجهود لاعبين ومدرب، فالنادي الأهلي الذي حضرت إليه قبل سنوات تغير كثيراً.