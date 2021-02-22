في فبراير.. الهلال يسيطر على مواجهات الديربي

يملك الهلال أفضلية كبيرة أمام غريمه التقليدي النصر في مواجهاتهما التي تقام في شهر فبراير، قبل مباراتهما المرتقبة والتي سيحتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض في ختام المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى الفريقان خلال شهر فبراير في 15 مناسبة 6 منها في مسابقة كأس ولي العهد و9 مباريات لحساب الدوري بكافة مسمياته، ونجح الهلال بالفوز في 8 مباريات مقابل 5 انتصارات للنصر وتعادلا في مواجهتين.

وبدأت مباريات الفريقين خلال شهر فبراير في عام 77 حينما التقوا في الدوري وتعادلا 3-3، وتقابل الفريقان مرة أخرى في دوري 81 وانتهت ايضاً بالتعادل 2-2.

وفي فبراير 1982 حقق الهلال انتصاره الأول على النصر حينما انتصر 3-1، ليكرر تفوقه في فبراير 83 حينما انتصر 2-1.

وفي 1984 حقق النصر انتصاره الأول على الهلال بعد فوزه 2-صفر، ليعود مرة أخرى وينتصر في فبراير 87 بهدف نظيف، وفي فبراير 1993 عاد الهلال وانتصر مجدداً على النصر بنتيجة 3-2، ليرد النصر في فبراير عام 2000 ويفوز بهدف نظيف.

وفي فبراير من أعوام 2008 و2009 و2010 التقى الفريقان لحساب كأس ولي العهد في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي وانتصر الهلال في 3 مواجهات. وفي فبراير من عام 2013 التقى الفريقان في نهائي كأس ولي العهد ونجح الهلال بحسم المباراة والتتويج باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح، ليرد النصر اعتباره في نهائي كأس ولي العهد 2014 والذي أقيم في شهر فبراير بعد فوزه 2-1.

وفي فبراير 2014 التقى الفريقان مرة أخرى لحساب الدوري وانتصر الهلال بنتيجة 4-3، في حين انتهت آخر مواجهة لهما في شهر فبراير لمصلحة النصر حينما انتصر بثنائية نظيفة في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد عام 2016.