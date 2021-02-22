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قبل الديربي 26.. الهلال الأفضل في كل شيء

أمرابط الهلال النصر عطيف
أمرابط وعطيف في تنافس على الكرة

قبل الديربي 26.. الهلال الأفضل في كل شيء

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الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع الهلال لمواصلة تفوقه على غريمه التقليدي النصر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً عليه في معقله ملعب مرسول بارك، في ختام المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون هذا الديربي مختلفاً خاصة للهلال الذي يبحث عن فوزٍ يصطاد به أكثر عصفور في حجر واحد حيث يريد رد اعتباره من الخسارة القاسية التي مُني بها على يد غريمه التقليدي في نهائي كأس السوبر في نهاية الشهر الماضي حينما خسر بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً والذي سيقربه من الشباب في المباراة الثانية لمدربه البرازيلي روجيرو ميكالي الذي تم تكليفه بديلاً للروماني المقال رزافان لوشيسكو.

ويتفوق الهلال بفارق كبير عن غريمه التقليدي النصر في مواجهاتهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث تواجها قبل هذه القمة في 25 مباراة كان نصيب الهلال منها 13 لقاء في حين فاز النصر في 7 مباريات وتعادلا في 5 مباريات.

ويملك الهلال أطول سلسلة عدم خسارته في مواجهات الديربي منذ انطلاق دوري المحترفين بواقع 7 مباريات ابتداءً من موسم 2015-2016 وحتى الموسم قبل الماضي.

ولم يكتف الهلال بهذا التفوق بل اقترن ذلك بالنتائج الكبيرة حيث سجّل أكبر نتيجة في الديربي حينما انتصر 5-1 في مباراة التتويج لموسم 2016-2017، وفاز 4-1 في الموسم الماضي.

وشهد الديربي تسجيل 78 هدفاً في المباريات الـ25 الماضية حيث كان نصيب الهلال منها 48 هدفاً بينما أحرز النصر 30 هدفاً.

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