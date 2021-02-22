كوستا يرفض عرض النصر.. وساو باولو يتابعه

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية أن الإسباني دييغو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد السابق رفض عرضاً من نادي النصر السعودي، فيما يراقب نادي ساوباولو البرازيلي موقف اللاعب الذي يفاوض مواطنه بالميراس كذلك من أجل التعاقد معه.

وبحسب الشبكة الشهيرة فإن النصر أبدى رغبته ضم كوستا وعرض عليه 6 ملايين يورو مقابل الانضمام للفريق حتى صيف 2022 لكن اللاعب البرازيلي الأصل رفض العرض، ويجري حالياً مفاوضات مع بالميراس، كما يراقب ساوباولو موقف اللاعب الذي ترك أتلتيكو مدريد أواخر العام الماضي لأسباب شخصية.





وفاز كوستا بلقب الدوري الإسباني مع أتليتكو بعد أن سجل 27 هدفا في موسم 2013 -2014 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، وعاد إلى أتلتيكو في سبتمبر 2017 لكن فترته الاحترافية الثانية لم تكن على نفس القدر من النجاح.



وشارك كوستا في مباراتين فقط منذ البداية هذا الموسم بعدما عانى كثيرا من الإصابة في أربطة الساق بجانب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأيضا معاناته من تجلط في الأوردة.



وتراجعت أيضا مشاركات كوستا مع الفريق المدريدي بعد تعاقد مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من برشلونة.