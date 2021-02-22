هل يعيد "مدرب الطوارئ" ذكرى رباعية 2012؟

سيدخل الهلال مباراة الديربي أمام مضيفه النصر يوم الثلاثاء بمدرب طوارئ للمرة الثالثة في السنوات العشر الأخيرة، بينما سبق للأخير أن خاض أكثر من مباراة بمدرب تمت الاستعانة به من فئات النادي السنية ومنهم المدرب الحالي ألين هورفات.

واتخذت إدارة الهلال منتصف الشهر الجاري قراراً بإقالة الروماني رازفان لوتشيسكو من منصبه إثر تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وعينت روجيرو ميكالي مدرب فئة الشباب ليتولى تدريب الفريق دون تحديد موعد لنهاية مهمته، وهو ذات القرار الذي اتخذه الأصفر في ديسمبر الماضي عندما أقال البرتغالي روي فيتوريا واتجه إلى الكرواتي هورفات.

ونجح ميكالي بالفوز في أولى مبارياته مع الهلال عندما تغلب الجولة الماضية على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان الألماني بونان أول مدرب طوارئ الوحيد يواجه النصر في مباراة كأس ولي العهد مطلع 2012، وأنهى مهمته بفوز عريض قوامه 4-1، واستلم التشيكي إيفان هاشيك المهمة بعده ليتوج الفريق بكأس البطولة ذلك الموسم.

وفي فبراير 2013 تولى زلاتكو داليتش مدرب الفريق الأولمبي في الهلال تدريب الفريق الأول خلفاً لأنطوان كومبواريه، ونجح بالفوز بكأس ولي العهد على حساب النصر أواخر ذلك الشهر بركلات الترجيح.

وفي المقابل اعتمد الأصفر على مدربي طوارئ في تلك الفترة، إذ كان الأول البرتغالي هيلدر كريستوفاو في مباراة التعادل 2-2 الشهيرة شهر ديسمبر من عام 2018، وحينها قاد الفريق إلى انتزاع نقطة ثمينة من الأزرق بعدما كان متأخراً بهدفي بافيتيمبي غوميز ، قبل أن يعادل النتيجة جوليانو وعبدالرزاق حمدالله.

وحضر الكرواتي ألين هورفات إلى مباراة كأس السوبر أواخر الشهر الماضي مدرباً مؤقتاً، لكنه نجح في تحقيق البطولة عبر ثلاثية بيتروس وحمدالله وسامي النجعي.