"الانضباط": وثائق وإفادات أحداث مباراة النصر والشباب تحت الدراسة

أكدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين، أنها تقوم بدراسة ومراجعة كافة الوثائق والإفادات التي وصلتها حيال الأحداث المصاحبة لمباراة النصر والشباب في دوري كأس محمد بن سلمان والتي أقيمت منتصف فبراير الجاري، مشيرة إلى أن المعلومات حول القضايا المنظورة تحاظ بسرية تامة.



وزادت اللجنة في بيان مقتضب نشرته عبر الموقع الرسمي للاتحاد: شرعت اللجنة بطلب الإفادات حضوريًا وكتابيًا لعدد من الأطراف المرتبطة بالأحداث المصاحبة لتلك المباراة، وما زالت الإفادات تصل إلى الجنة من الأطراف المعنية بتلك الأحداث. مضيفة أنها تلقت يوم الأحد عدداً من الشكاوى الإضافية من بعض الأطراف، مشيرة إلى أنها تخضع إلى التدقيق والمراجعة.

وزادت اللجنة: تقوم اللجنة حاليًا بدراسة ومراجعة كافة الوثائق والإفادات التي وصلت؛ حرصًا منها على سلامة كافة إجراءاتها القانونية ومنح كافة الأطراف حق الرد والتوضيح حسب الأنظمة واللوائح، على أن يعقد اجتماع بعد انتهاء كافة الإجراءات لاتخاذ القرارات المناسبة حسب لائحة الانضباط والأخلاق، والإعلان الرسمي عنها، بعد اكتمال كافة الإفادات من كل الأطراف سعيًا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة.