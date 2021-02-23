الباطن يخرج بنقطة ثمينة أمام القادسية

اقتنص الباطن نقطةً ثمينة من أمام ضيفه القادسية بعد تعادله معه في الوقت القاتل، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه بحفر الباطن، في المرحلة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

ونجح الباطن بتجاوز ظروف الغيابات التي عانى منها كثيراً بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه حيث غاب أكثر من 5 لاعبين أساسيين عن المباراة.

وشهد الشوط الأول أفضلية للقادسية الذي أنهاها متقدماً بهدف عند الدقيقة 17 عن طريق مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاويتشي.

وفي الشوط الثاني تواصلت إثارة المباراة حيث تمكن الباطن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 73 عن طريق مهاجمه صالح آل عبّاس.

ورد القادسية سريعاً ونجح مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75.

وكثّف الباطن هجومه ونجح هدافه البرتغالي فابيو آبرو بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 29 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد الباطن إلى 24 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتا .



وفي الباحة تعادل العين مع ضيفه ضمك بهدف لمثله، إذ تقدم الأول عن طريق حسن الحربي، وعادل منصور حمزي للثاني، ليبقيان في المركزين 15 و14 على التوالي، إذ يملك الأول 15 نقطة ويتفوق عليه الثاني بنقطتين.