الفيصلي يحبط الاتحاد ويهزمه في 17 دقيقة

حقق الفيصلي فوزاً ثميناً بعدما قلب الطاولة على مضيفه اتحاد جدة بانتصاره 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه الفتح 3-2، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي تمكن من إنهائه متقدماً بهدف سجله مهاجمه البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض الفيصلي سيطرته وكثّف هجومه بحثاً عن هدف التعادل الذي أتى عند الدقيقة 73 بعدما حول مدافع الاتحاد حمد المنصور تسديدة الهولندي هشام فايق بالخطأ في شباك فريقه.

وواصل الفيصلي هجومه ونجح مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 82 بعدما أكمل تمريرة زميله الفرنسي أمالفينتو بقدمه في شباك الاتحاد.

وعند الدقيقة 90+3 تمكن الكازاخستاني ألكسندر ميركل من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله أمالفينتو ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 32 ليبقى في المركز الرابع.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الفتح 3-2 في مباراة مثيرة.

وتقدم الفتح أولاً بعد مرور 36 دقيقة بهدف سجله مدافعه توفيق بوحيمد لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه 1-صفر.

وفي الشوط الثاني تمكن المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 47، ليعود الفتح وينجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي بنجاح في شباك الفتح.

وكثّف الاتفاق هجومه وتمكن لاعبه محمد الكويكبي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67، لينجح لاعبه التونسي نعيم السليتي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، وبقي الفتح على رصيده السابق 25 نقطة ليتراجع للمركز 11.