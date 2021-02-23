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مايكون يشارك في تدريبات الرفاع البحريني

مايكون خلال تواجده في تدريبات الفريق البحريني

مايكون يشارك في تدريبات الرفاع البحريني

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الرياض - فيصل الحربي

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أنهت إدارة النصر مشكلة رواتب مدافعها البرازيلي مايكون بيريرا حيث اتفقت رسمياً على عودته مرة أخرى للفريق لإكمال ما تبقى من منافسات الموسم.

وكان البرازيلي مايكون قد قرر بشكل مفاجئ فسخ عقده مع النادي قبيل مواجهة الهلال بـ72 ساعة في نهائي كأس السوبر في نهاية يناير الماضي.

ورفض مايكون المشاركة في اللقاء وقرر المغادرة إلى البرازيل لإكمال إجراءات فسخ عقده بسبب عدم استلامه رواتب 6 أشهر، بحسب تصريحات وكيل أعماله.

وعاش النصر واللاعب حالة شد وجذب خلال الأيام الماضية إلى أن نجحت الإدارة في إنهاء مشكلة رواتبه واعادته مرة أخرى للفريق.

ووصل مايكون إلى البحرين لحين انتهاء الحجر الصحي حتى يتسنى له العودة للسعودية، وأعلن نادي الرفاع في بيان له أن البرازيلي التحق بتدريبات الفريق.

واتفقت إدارة النصر مع إدارة الرفاع على انتظام مايكون بالتدريبات برفقة النادي البحريني لحين عودته إلى الرياض.

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