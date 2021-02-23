"بيتي" يحسم ديربي الرياض لمصلحة النصر في 21 دقيقة

انتزع النصر 3 نقاطٍ ثمينة بعدما حسم ديربي الرياض بفوزه أمام غريمه التقليدي الهلال 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك، في ختام المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

ونجح النصر في استعادة توازنه بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام الشباب 4-صفر، وأمام القادسية 1-صفر.

في حين عاد الهلال مرة أخرى لدوامة الخسائر التي ابتعد عنها في المرحلة السابقة عقب فوزه أمام ضيفه الاتفاق 3-1.

وشهد الشوط الأول سيطرة هلالية كادت تثمر عن هدفٍ مبكر حينما اخترق لاعبه البيروفي آندري كاريو دفاع النصر وواجه المرمى وسدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله كاريو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 21 تمكن النصر من خطف هدف السبق بعدما تلقى لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز تمريرة مميزة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى ويضع المرة في الشباك.

وحاول الهلال العودة سريعاً وسنحت لمدافعه الكوري جانغ هيون سو فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براد جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وواصل النصر اعتماده على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يخطف الهدف الثاني بعدما تلقى مهاجمه رائد الغامدي تمريرة من زميله مارتينيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وكثّف الهلال هجومه وسنحت لمهاجمه غوميز فرصة خطيرة بعد تلقيه عرضية من زميله محمد البريك إلا أنه حول الكرة برأسه خارج المرمى.

وهدأت المباراة في الدقائق العشر الأخيرة والتي مالت فيها الأفضلية للنصر والذي كاد لاعبه مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز الثامن، وبقي الهلال على رصيده السابق 36 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر الشباب.