بيتي: سعيد مع النصر.. وهزمنا الهلال بجدارة

أكد الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر أن فريقه استحق الفوز على الهلال، مشيراً إلى أنهم سيواصلون العمل على عودة الفريق لمستواه الحقيقي.

وقال مارتينيز في تصريحات عقب اللقاء: الفريق تحسن وقدّم أداء مغايرا للأداء الذي قدمناه في المباراتين السابقتين وفزنا على الهلال بجدارة واستحقاق.

ونجح مارتينيز بقيادة فريقه النصر الى العودة لسكة الانتصارات بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد.

وأشار مارتينيز إلى أن مباراة الهلال ستكون الانطلاقة نحو المزيد من الانتصارات، وأضاف: كنا جيدين وقدمنا أداءً جيداً وسنعمل على التقدم في سلم الترتيب.

وأبدى مارتينيز سعادته بوجوده مع النصر، وتابع: أن سعيد بوجودي بالفريق وعائلتي سعيده أيضاً، وعلينا المواصلة بنفس الطريقة.

من جهته، أكد زميله المدافع عبدالله مادو أنهم حققوا هدفهم من مواجهة الهلال، وقال: دخلنا المباراة وأمامنا هدف وحيد لتحقيقه وهو الفوز والحمدلله حققنا ما نريد.

وحول أسلوب لعب الهلال، ذكر: كنا نعلم أن الهلال سيكثّف ضغطه والمدرب درس طريقتهم جيداً وطبقنا ما تكتيك المدرب والحمدلله حققنا الفوز.

وأضاف: اجتمعنا نحن اللاعبين وتعاهدنا على تحقيق الفوز خاصة أن وضع الفريق لا يعجبنا بسبب الظروف الكبيرة التي تعرضنا لها وحققنا المهم.