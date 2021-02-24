تقديم موعد مواجهة السعودية وفلسطين

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الفلسطيني على تقديم موعد المباراة المقررة بين المنتخبين الوطنيين لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام يوم 30 مارس المقبل بالسعودية بدلًا من موعدها السابق بتاريخ 7 يونيو المقبل.



وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي: كما تلقى طلبًا من نظيره اليمني بتأجيل مباراة المنتخبين التي كان من المقرر أن تقام بتاريخ 25 مارس المقبل لتقام خلال الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو المقبل، وذلك نظرًا لصعوبة سفر المنتخب اليمني في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء المنتخب السعودي مع سنغافورة التي كانت مقررة 30 مارس لتقام خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل بنظام التجمع.

