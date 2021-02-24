من بوينس آيرس إلى الرياض.. طائر "البيتيتورا" يواصل التحليق

دائما ما يضع الأرجنتيني بيتي مارتينيز بصمته في المباريات الهامة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمواجهات الديربي، التي يفضلها اللاعب الملقب بطائر الـ "بيتيتورا"، الذي يشتهر به إقليم ميندوزا، مسقط رأسه.

ووضع صانع الألعاب البالغ من العمر "27 عاما" بصمته، مساء الثلاثاء، في ديربي الرياض، عندما قاد فريقه النصر إلى هزيمة الغريم التقليدي الهلال بهدف أحرزه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، وساهم اللاعب بشكل كبير وخطف نجومية اللقاء بعد المستوى العالي الذي ظهر به، ووجد استحسان جماهير فريقه عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

يُعرف عن بيتي أنه يفضل مواجهات الديربي، ودائما ما تربطه قصص كثيرة بهذه المباريات، سواء مع فريقه السابق ريفر بليت الأرجنتيني أو أتالانتا الأميركي، وصولا إلى النصر السعودي.

وبدأت قصص لاعب نادي النصر مع الديربي في الأرجنتين، عندما كان يرتدي قميص ريفر بليت، في لقاء "الأغنياء والفقراء" ضد بوكا جونيورز، وهو الديربي الذي يفضله أغلى لاعب في الدوري السعودي، لاعتبارات عديدة، أبرزها أنه تم رفضه في أكاديمية بوكا عندما كان في سن الـ 12 عاما.

قبل أن تدور الأيام ويجد بيتي نفسه بقميص ريفر بليت، المتواجد في أحد أحياء العاصمة بوينس آيرس الغنية، وتمكن بعدها من تصفية حساباته القديمة، وهزيمة بوكا جونيورز في عدة لقاءات، أبرزها نهائي ليبرتادوريس 2018.

يعد بوكا جونيور أكثر الفرق التي لعب ضدها بيتي، بمجموع 12 لقاء، فاز فريقه 5 مرات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مباريات.

وكانت المواجهة الأولى للاعب الذي ولد في مقاطة ميندوزا شمال الأرجنتين، في السوبر كلاسيكو، موسم 2014-2015، حينها فاز بوكا في المباراتين بنتيجتي 2-0 وهدف بدون مقابل، شارك مارتينيز في اللقاء الأول 19 دقيقة، والثاني 68 دقيقة.

مباراتا الموسم التالي، انتهت بالتعادل السلبي في الدوري، لعب بيتي الأولى مدة 22 دقيقة، والثانية تواجد خارج القائمة، فيما تواصلت نتائج فريقه السلبية، بموسم 2016-2017، بالجولة الأولى، حينما حسم الغريم بوكا الديربي برباعية لهدفين، قبل أن ينتفض بيتي في لقاء الجولة الثانية ويقود فريقه للفوز بثلاثية لهدف، ووضع بصمته بهدف وصنع آخر.

وفي موسم 2017-2018 تواجد بيتي في مباراة الدور الأول التي خسرها ريفر بليت 2-1، لكنه قاد فريقه للفوز على الغريم في الدور الأول بالموسم التالي، بهدفين دون مقابل، وأحرز بيتي هدفا.

وبالعودة إلى المواجهات الإقصائية في السوبر كلاسيكو، فإن التفوق دائما ما يكون لفريق بيتي، إذ خطف من بوكا لقب السوبر الأرجنتيني في موسم 2017-2018، عندما انتصر الفريق الملقب بـ " المليونيرات" 2-0، في اللقاء الذي تألق فيه اللاعب، إذ سجل وصنع الهدف الآخر.

كما لعب دورا هاما في إقصاء بوكا جونيورز من ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس في 2015، عندما صنع هدف الفوز في مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون مقابل، قبل أن يتأهل ريفر بليت بعد تعادله سلبيا في الإياب.

وبعدها بثلاث سنوات، ارتدى بيتي ثوب البطولة، في نهائي ليبرتادوريس، عندما منح فريقه اللقب، في النهائي الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وانتهى لمصلحة ريفر بليت "3-1"، ووضع بيتي بصمته بتسجيل الهدف الثالث، ونال جائزة أفضل لاعب في النهائي.

وعقب انتقال مارتينيز إلى أتالانتا الأميركي، تحولت أنظار اللاعب صوب ديربي الشهير في الدوري الأميركي، ومن مجموع 4 مباريات ضد الغريم التقليدي فريق أورلاندو، فاز بيتي مع أتالانتا في مواجهتين وخسر لقاء وتعادل في مباراة، ووضع بصمته بهدف.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أعلن النصر تعاقده مع طائر الـ "بيتيتورا"، وتمكن من خوض 4 مواجهات أمام الهلال في ديربي الرياض، ولم تكن بداية اللاعب على أفضل حال، إذ خسر اللقاء الأول بهدفين دون مقابل، ثم تكررت الهزيمة في نهائي كأس الملك بـ 2-1، قبل أن يحقق النصر فوزين متتاليين على الغريم التقليدي في نهائي كأس السوبر السعودي بثلاثية نظيفة، وبعدها بهدف بيتي مارتينيز ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وبحسب أرقام الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن مارتينيز سدد الكرة 4 مرات في مرمى الهلال، يوم الثلاثاء، وصنع فرصة سانحة للتسجيل، ولمس الكرة 67 مرة، ومررها 38 بدقة بلغت 73.7%، ونجح في افتكاك الكرة مرتين، ومنح فريقه 4 أخطاء مكتسبة، بينما ارتكب خطأين.