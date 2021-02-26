أهلي جدة يسعى لاستعادة توازنه على حساب الفيصلي

يسعى أهلي جدة إلى استعادة سكة الانتصارات حينما يحل ضيفا على الفيصلي على مدينة المجمعة الرياضية، في حين يتطلع الاتفاق لخطف المركز الرابع حينما يواجه ضيفه التعاون، وفي حفر الباطن يبحث الوحدة عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً على الباطن في افتتاح المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وتراجعت نتائج الأهلي في مبارياته الأخيرة حيث فرّط في أكثر من فرصة للاقتراب من المتصدر الشباب إلا أنه لم يستغلها ليبتعد بفارق 6 نقاط عنه.

ولم يعرف الأهلي طعم الانتصارات في آخر 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين أمام ضيفيه الباطن والعين وخسر بثلاثية نظيفة أمام المتصدر الشباب في المرحلة الماضية.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف، و6 نقاط عن الشباب المتصدر.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في مواصلة صحوته وتحقيق الانتصار الثالث توالياً والذي سيبعده كثيراً عن مناطق الخطر التي كانت تهدده.

ونجح الفيصلي بتحقيق انتصارين ثمينين في المرحلتين السابقتين على حساب ضيفه ضمك 2-صفر، ومضيفه اتحاد جدة 3-1 ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز العاشر.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع الاتفاق لخطف المركز الرابع ولو بشكل مؤقت حينما يستضيف التعاون المنتشي.

وحقق الاتفاق فوزاً ثميناً في المرحلة الماضية أمام مضيفه الفتح 3-2 ليتقدم للمركز الخامس برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد الرابع.

وفي المقابل يسعى التعاون لمواصلة انتصاراته والتقدم أكثر للمنافسة على المركز الرابع بعد فوزه في المرحلة الماضية على الوحدة 2-صفر ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز السابع.

وفي حفر الباطن يبحث الوحدة عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

وعاد الوحدة من جديد إلى دوامة الخسائر بعد هزيمته في المرحلة الماضية من أمام ضيفه التعاون 2-صفر ليتراجع للمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وفي المقابل يتطلع الباطن لحصد المزيد من النقاط بعد الأداء المميز الذي قدمه في المراحل السابقة.

ولم يعرف الباطن طعم الخسارة في المراحل الثلاث الماضية حيث حقق فوزين متتاليين على حساب مضيفيه الرائد وأبها بنفس النتيجة 2-1، وتعادل أمام القادسية 2-2 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز 12.