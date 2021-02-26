الانضباط تعاقب البلطان وعبدالغني.. وتوقف سيبا

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق، يوم الخميس، عدة عقوبات ضد خالد البلطان ونادي الشباب ولاعبه سيبا، بالإضافة إلى حسين عبدالغني، وذلك في القضية التي حدثت بمباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ووفقا لموقع اتحاد كرة القدم، تم حرمان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، من دخول مباريات فريقه لثلاث مواجهات، مع تغريمه 40 ألف ريال، وذلك بعد قيامه بالإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على مسؤول من الفريق المنافس وفقا لتقرير مراقب المباراة.

بينما عوقب سيبا، لاعب الشباب، بالإيقاف لمباراتين، مع غرامة تبلغ 200 ألف ريال، وذلك بعد الإدلاء بتصريح تضمن إثارة الرأي العام، على أن يدفع نادي الشباب 200 ألف ريال أيضا لحساب الاتحاد السعودي، لنشره تصريحا تضمن إثارة للرأي العام على حسابه في "تويتر".

وأوقفت اللجنة حسين عبدالغني، مسؤول نادي النصر، مباراتين مع تغريمه 40 ألف ريال، بسبب محاولة الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس، وفقا لإفادة مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية الواردة للجنة.