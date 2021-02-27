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الباطن يقهر الظروف ويكتسح الوحدة بثلاثية

الوحدة الباطن
الباطن رفع رصيده إلى 27 نقطة

الباطن يقهر الظروف ويكتسح الوحدة بثلاثية

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل الباطن عروضه القوية بعد فوزه على ضيفه الوحدة 3-صفر، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه بمدينة حفر الباطن، في افتتاح المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الباطن في مواصلة حصده للنقاط، حيث جمع 10 نقاط في 4 مباريات، على الرغم من الغيابات الكبيرة في صفوفه بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

وقدّم الباطن أداءً جيداً في الشوط الأول والذي أنهاه متقدماً بهدف نظيف سجّله لاعبه عبدالمجيد عبيد عند الدقيقة 34 بعدما أكمل تسديدة زميله الأنغولي فابيو آبرو بقدمه في شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني واصل الباطن هجومه وتمكن هدافه الأنغولي فابيو آبرو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله صالح آل عبّاس لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الوحدة العودة من جديد للمباراة وسنحت فرصة محققة لمهاجمه أحمد عبده لتسجيل هدف تقليص الفارق بعد تلقيه عرضية من زميله الأسترالي ديمتري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا الذي تصدى لها ببراعة.

وواصل الوحدة هجومه وأهدر مهاجمه المالي يوسف نياكاتي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله أيمن الخليف ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 84 تمكن الأنغولي فابيو آبرو مهاجم الباطن من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالملك الشمري ليواجه المرمى ويراوغ الحارس عبدالله العويشير ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز العاشر مؤقتاً.

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