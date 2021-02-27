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الهلال يبحث عن مطاردة الشباب بنقاط الفتح

الهلال سلمان الفرج الفتح
الهلال يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة

الهلال يبحث عن مطاردة الشباب بنقاط الفتح

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الرياض - فيصل الحربي

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يبحث الهلال عن استعادة توازنه بعد الخسارة أمام غريمه النصر في ديربي الرياض الجولة الماضية عندما يحل ضيفاً على الفتح يوم الأحد في الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد الهلال مرة أخرى لدوامة الخسائر بعد هزيمته أمام غريمه التقليدي النصر 1-صفر في المرحلة الماضية ليبقى خلف الشباب المتصدر برصيد 41 نقطة.

ويعلم الهلاليون بأنه لا مجال لديهم للتفريط بالنقاط إذا ما أرادوا المنافسة على اللقب حيث يفصلهم 5 نقاط عن الشباب المتصدر وقبل نهاية المسابقة بـ9 مراحل.

وفي المقابل يسعى الفتح لاستغلال تذبذب مستوى ضيفه الهلال وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر.

وتوقفت انتصارات الفتح بعد عودته للخسائر مرة أخرى على يد ضيفه الاتفاق 3-2 ليتوقف رصيده عند النقطة 25 ليتراجع للمركز 11.

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