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مباراة ودية بين السعودية والكويت الشهر المقبل

السعودية الكويت
من مباراة سابقة بين المنتخبين

مباراة ودية بين السعودية والكويت الشهر المقبل

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العربية.نت

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت عن إقامة مباراة ودية بين المنتخبين السعودي والكويتي في 25 مارس المقبل في الرياض.

وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أن المباراة تأتي استعدادا للمواجهة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني في 30 مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة منتخب أوزبكستان برصيد تسع نقاط.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي سنغافورة واليمن إلى جانب منتخب فلسطين الذي يحتل المركز الخامس الأخير برصيد أربع نقاط.

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