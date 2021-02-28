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النجعي ينقذ النصر من الخسارة أمام أبها

سامي النجعي النصر أبها
النجعي سجل هدفي النصر في المباراة

النجعي ينقذ النصر من الخسارة أمام أبها

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الرياض - فيصل الحربي

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أنقذ لاعب النصر سامي النجعي فريقه من خسارة محققة أمام ضيفه أبها بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 واحتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاجأ الضيوف مضيفهم النصر بتسجيل هدف مبكر بعد مرور 11 دقيقة عن طريق مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي أكمل تمريرة زميله البوسني بنجامين تاتار بقدمه في شباك الحارس الاسترالي براند جونز.

وحاول النصر العودة للمباراة وكاد مهاجمه رائد الغامدي أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله المغربي نور الدين أمرابط برأسه إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وفي الشوط الثاني كثّف النصر محاولاته وتمكن لاعبه البديل سامي النجعي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 66 بعد تلقيه تمريرة من زميله أيمن يحيى ليسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 74 تمكن السويدي ستراندبيرغ مهاجم أبها من تسجيل الهدف الثاني بعدما استغل خروج حارس النصر براد جونز الخاطئ في عرضية زميله رياض شراحيلي ليسدد الكرة في الشباك.

وكثّف النصر محاولاته في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل والذي أتى عند الدقيقة 90+3 والذي سجّله لاعبه سامي النجعي بعد تلقيه تمريرة من زميله أيمن يحيى ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السابع وارتفع رصيد أبها الى 25 نقطة ليتراجع للمركز 14.

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