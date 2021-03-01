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ثنائية إيغالو تقود الشباب لهزيمة ضمك وتعزيز الصدارة

إيغالو الشباب ضمك
إيغالو محتفلاً بهدفه الأول في مرمى ضمك

ثنائية إيغالو تقود الشباب لهزيمة ضمك وتعزيز الصدارة

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الرياض - فيصل الحربي

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قاد النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الشباب فريقه إلى تحقيق الفوز على مضيفه ضمك 2-1 والابتعاد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في ختام المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

ويدين الشباب بهذا الفوز لمهاجمه النيجيري إيغالو الذي سجّل هدفي الفوز لفريقه.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول، حيث كان الشباب هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 12 حينما حول مهاجمه إيغالو عرضية زميله عبدالله الزوري برأسه في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

ورد ضمك سريعاً وتحديداً عن الدقيقة 20، حينما تمكن مهاجمه الأرجنتيني إيميليو زيلايا من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله عارف آل حيدر برأسه في شباك الشباب.

وكثّف الشباب هجومه في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول ونجح مهاجمه إيغالو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعدما حول عرضية زميله البرتغالي فابيو مارتينيز برأسه في شباك ضمك.

وفي الشوط الثاني حاول ضمك العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه الأرجنتيني فيتور الذي لعب كرةً مقصية ذكية إلا أنها أصابت العارضة.

وشهدت المباراة طرد التشيلي ايغور ليتشنوفسكي عند الدقيقة 90+1 بعد دخوله القوي على لاعب ضمك عبدالعزيز مجرشي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 44 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه الهلال، وبقي ضمك على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.

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