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إقامة مباراة أهلي جدة والنصر على رديف "الجوهرة"

النصر الأهلي
من مباراة سابقة بين الفريقين

إقامة مباراة أهلي جدة والنصر على رديف "الجوهرة"

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العربية.نت

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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة مباراة أهلي جدة والنصر في الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، كما قررت إقامة مباراتي الاتحاد مع الوحدة والشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة، نظراً لاستمرار إغلاق الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأصدرت اللجنة بياناً يوم الثلاثاء جاء فيه أن أهلي جدة سيواجه ضيفه ضمك في الجولة 23 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مكة، وفي الجولة التالية سيستضيف النصر على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة فريقي الاتحاد والوحدة في الجولة 22 ومباراة الاتحاد والشباب في الجولة التي تليها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وقدمت اللجنة مباراة الوحدة وأبها إلى 15 مارس الجاري، نظراً لارتباط الأول بمباراة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 يوم الأربعاء 7 أبريل القادم

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