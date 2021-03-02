.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصحف اللاتينية تقارن كاريو بإبراهيموفيتش

هدف كاريو على طريقة هدف سابق لإبراهيموفيتش

الصحف اللاتينية تقارن كاريو بإبراهيموفيتش

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

خطف الهدف الذي أحرزه أندريه كاريو، جناح نادي الهلال السعودي، في مرمى الفتح، الأنظار وتناقلته العديد من وسائل الإعلام اللاتينية، التي شبهته بأهداف زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي.

وأحرز كاريو هدفه في الدقيقة 23 من عمر اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي حسمها الهلال بخماسية لهدفين،

وذكرت صحيفة "ليبرو" البيروفية، يوم الثلاثاء، أن هدف كاريو تم تناقله في مختلف أرجاء العالم.

صورة ضوئية من موقع الصحيفة الأرجنتينية
صورة ضوئية من موقع الصحيفة الأرجنتينية

وقارنته "أولي" الأرجنتينية بهدف سابق للسويدي إبراهيموفيتش، وقالت عنه: أحرز اللاعب الدولي البيروفي هدفا رائعا للهلال، بأسلوب إبراهيموفيتش الذي سجل هدفا بهذه الطريقة في 2012 بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء هدف كاريو بعد كرة ركنية أرسلها زميله فييتو إليه، قبل أن يحولها بطريقة رائعة داخل شباك الفتح.

وأحرز كاريو 6 أهداف للهلال في الموسم الجاري بالدوري، وهو أعلى معدل أهداف للاعب خلال مسابقات الدوري، ليتجاوز رقمه القياسي "5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة "2014-2015" بالدوري البرتغالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد