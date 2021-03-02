الصحف اللاتينية تقارن كاريو بإبراهيموفيتش

خطف الهدف الذي أحرزه أندريه كاريو، جناح نادي الهلال السعودي، في مرمى الفتح، الأنظار وتناقلته العديد من وسائل الإعلام اللاتينية، التي شبهته بأهداف زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي.

وأحرز كاريو هدفه في الدقيقة 23 من عمر اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي حسمها الهلال بخماسية لهدفين،

وذكرت صحيفة "ليبرو" البيروفية، يوم الثلاثاء، أن هدف كاريو تم تناقله في مختلف أرجاء العالم.

وقارنته "أولي" الأرجنتينية بهدف سابق للسويدي إبراهيموفيتش، وقالت عنه: أحرز اللاعب الدولي البيروفي هدفا رائعا للهلال، بأسلوب إبراهيموفيتش الذي سجل هدفا بهذه الطريقة في 2012 بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء هدف كاريو بعد كرة ركنية أرسلها زميله فييتو إليه، قبل أن يحولها بطريقة رائعة داخل شباك الفتح.

وأحرز كاريو 6 أهداف للهلال في الموسم الجاري بالدوري، وهو أعلى معدل أهداف للاعب خلال مسابقات الدوري، ليتجاوز رقمه القياسي "5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة "2014-2015" بالدوري البرتغالي.