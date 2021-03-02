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المنتخب السعودي يواجه فلسطين في "مرسول بارك"

المنتخب السعودي فلسطين
من مباراة جولة الذهاب بين المنتخبين

المنتخب السعودي يواجه فلسطين في "مرسول بارك"

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء، تغييرات على بعض مواعيد المباريات التي كانت مقررة يومي 25 و30 مارس 2021 في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستلعب في شهر مارس الجاري، والتي كشفت عن مواجهة المنتخب السعودي لنظيره الفلسطيني على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياضة.

واستقر الاتحاد الآسيوي على إقامة مباراة السعودية مع فلسطين في المجموعة الرابعة يوم 30 مارس، على ستاد "مرسول بارك" بالرياض، فيما تقام مباراة طاجيكستان مع منغوليا في المجموعة السادسة يوم 25 مارس على ستاد الجمهورية المركزي، بدوشانبي، وتقام مباراة منغوليا مع اليابان في ذات المجموعة يوم 30 مارس، على ستاد فوكودا دينشي، بتشيبا.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح الباب أمام الاتحادات الوطنية لطلب استضافة مجموعاتها بنظام التجمع، وسوف يعلن بالإعلان الدول المضيفة في وقت لاحق، كما سيتم أيضاً الإعلان عن برنامج المباريات المتبقية التي تقام خلال فترة المباريات الدولية من 31 مايو إلى الأول من يونيو 2021.

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